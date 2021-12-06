Три управления Ростовской области объединили в одно министерство
В Ростовской области три управления заменили одним министерством. Соответствующие изменения 7 декабря утвердил глава региона.
Согласно документу прекратят работу управления информационной политики, по взаимодействию с органами местного самоуправления, социально-политических коммуникаций. Их функции передали Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Также министерство отвечает за реализацию госполитики по развитию местного самоуправления, государственно-религиозных отношений, информационной политики и содействует развитию СМИ на Дону.
Деятельность структуры курирует первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.