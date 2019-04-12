Три ростовчанки будут бороться за звание самой красивой болельщицы футбольной Премьер-Лиги



Три красавицы из Ростова стали претендентками на звание самой красивой болельщицы 23-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Фотографии претенденток на корону фанатки опубликованы на сайте издания «Чемпионат».



Всего в конкурсе примут участие 13 девушек. Среди них болельщицы «Зенита», «Динамо», ЦСКА и «Крыльев советов». От ФК «Ростов» свои кандидатуры выдвинули сразу три девушки.







Среди них выпускница Южного Федерального университета Мария Василенко. На странице претендентки в соцсети много фотографий на фоне природы, достопримечательностей и на «Ростов-Арене».







Следующая кандидатка - «Мисс ФК Ростов-2016» Екатерина Нефедова. Ростовчанка является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике, окончила РГЭУ РИНХ. Среди фотографий девушки есть довольно откровенные, в том числе с атрибутикой ФК «Ростов».







О третьей участнице из Ростова неизвестно ровным счетом ничего. Претендентка отправила фото на конкурс, даже не подписав свою фамилию. На снимке она позирует на железном троне в стиле сериала «Игра престолов». В руках у неё фанатский шарф донского клуба.



Выберут самую красивую болельщицу читатели. Проголосовать за понравившуюся кандидатку можно на сайте издания.