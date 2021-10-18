В Гуково бывшего полицейского осудили на три с половиной года за превышение полномочий

В Гуково бывшего сотрудника полиции осудили за превышение должностных полномочий. Гуковский городской суд приговорил оперуполномоченного группы уголовного розыска отделения полиции ОМВД России по городу Гуково Юрия Воронина к лишению свободы на срок три с половиной года. Кроме того, его лишили права занимать определенные должности на два года.В суде доказали, что Юрий Воронин хотел поднять статистику раскрываемости краж. Он заставил подозреваемого сознаться в преступлении. Мужчина, который был работником завода, взял вину на себя, хотя кражи он не совершал. Когда правда вскрылась, Воронина уволили из органов.Суд назначил мужчине наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на два года.В прокуратуре Ростовской области сообщили, что приговор в законную силу не вступил.