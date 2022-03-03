Трассу Ростов – Азов перекроют из-за соревнований по велоспорту

Фото: sportbox.ru.

Трассу Ростов – Азов временно перекроют из-за соревнований по велоспорту. Мероприятия состоятся с середины апреля по середину октября.По информации регионального Минтранса, турниры будут проходить всего восемь дней: 16, 17 апреля, 1, 2, 4 мая, 8, 10 сентября и 15 октября. В эти дни проезжую часть перекроют с 9:30 до 16 часов.- В целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное прекращение движения транспорта на участке от магистрали «Дон» от 0-го до 13-го километра по направлению из Ростова в Азов, - уточнили в Минтрансе.Объехать участок можно по старому направлению Ростов – Азов.