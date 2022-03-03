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Трассу Ростов – Азов перекроют из-за соревнований по велоспорту

Трассу Ростов – Азов перекроют из-за соревнований по велоспорту
Трассу Ростов – Азов временно перекроют из-за соревнований по велоспорту. Мероприятия состоятся с середины апреля по середину октября.

По информации регионального Минтранса, турниры будут проходить всего восемь дней: 16, 17 апреля, 1, 2, 4 мая, 8, 10 сентября и 15 октября. В эти дни проезжую часть перекроют с 9:30 до 16 часов.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное прекращение движения транспорта на участке от магистрали «Дон» от 0-го до 13-го километра по направлению из Ростова в Азов, - уточнили в Минтрансе.

Объехать участок можно по старому направлению Ростов – Азов.
Фото: sportbox.ru.
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