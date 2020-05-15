Технический персонал ковидных госпиталей остался без доплат
С момента объявления президентом о дополнительных выплатах медикам, работающим с ковидными больными, в регионах не утихают скандалы. В разных областях врачи сообщают об отсутствии стимулирующих выплат. С каждым отдельным случаем пытаются разобраться. К решению вопроса подключились прокуратура и Следственный комитет.
Однако остаётся категория, про которую попросту забыли на всех уровнях, - это технический персонал.
- 26 апреля в наше инфекционное отделение доставили пациентку. У женщины подтвердился коронавирус. Всех сотрудников, в том числе и меня, оставили в больнице на две недели, - рассказала Rostov.ru техслужащая инфекционного отделения ЦРБ Константиновского района Екатерина Савищенко.
На протяжении 14 дней женщина жила в больнице. Работала по графику: сутки через сутки. Медперсонал ночевал по соседству с больными в отдельной палате.
В день зарплаты сотрудница ЦРБ получила на руки квиток. На листке – привычная цифра, 10 700 рублей.
- Никаких доплат мы не получили. Главный бухгалтер ответил, что нам не положено, - добавила Екатерина.
По словам сотрудницы инфекционного отделения, технический персонал так же, как и медработники, должен использовать средства индивидуальной защиты.
- Мы работаем в защитных костюмах и масках. Обрабатываем помещения, где находились пациенты с коронавирусом. Моем «скорые», в которых их перевозили. Но нас почему-то не включили в число работников, непосредственно имеющих контакт с заражёнными.
В подтверждение своих слов Екатерина прислала видео. Сотрудники «инфекционки» сняли на камеру мобильного дезинфекцию ковидных боксов и «скорой».
Ежедневно работая в «красной зоне», технические работники надеются, что несправедливость будет устранена. Однако пока они остаются неуслышанными. У вышестоящего руководства на всех уровнях слишком плотные «защитные костюмы» от недовольного персонала.