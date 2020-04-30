В ЦРБ Константиновского района начали проверку после выявления коронавируса у 55-летней пациентки

Служебную проверку начали в МБУЗ ЦРБ Константиновского района после выявления зараженной коронавирусом пациентки. Об этом 3 мая сообщили в региональном пресс-центре штаба по противодействию инфекции.55-летнюю женщину с предварительным диагнозом «пневмония» госпитализировали в медучреждение. У нее взяли тесты на коронавирус, которые показали положительный результат. Пациентку в течение нескольких дней лечили в той же больнице, а после этого перевели в профильное отделение в Волгодонске.В настоящее время в инфекционном отделении ЦРБ проводят дезинфекционные мероприятия. Медицинский персонал, контактировавший с заразившейся, был взят под медицинское наблюдение. Меры административного реагирования будут приняты по результатам служебной проверки, назначенной Министерством здравоохранения Ростовской области.