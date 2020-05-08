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Суды Ростовской области возобновят работу с 12 мая

Суды Ростовской области возобновят работу с 12 мая
Суды Ростовской области начнут работать в прежнем режиме с 12 мая. Первые ограничительные меры были введены еще 19 марта.

В связи с угрозой распространения коронавируса Президиум Верховного Суда РФ постановил с 19 марта по 10 апреля ввести ограничение на посещение граждан и рассмотрение дел. После продления режима самоизоляции работа судов была приостановлена до 30 марта. В период майских выходных суды также не работали.

Исключение составляло лишь рассмотрение дел, которые носят безотлагательный характер. Известно, что с 12 мая все суды начнут работать в обычном режиме.

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