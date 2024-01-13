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Суд в Ростове арестовал экс-командира батальона ДПС

Суд в Ростове арестовал экс-командира батальона ДПС
В отношении экс-командира Донского батальона ДПС ГИБДД по Ростовской области возбудили уголовное дело. Его подозревают по статье «Посредничество во взяточничестве».

По информации ТАСС, фигурант ушел из полиции, после чего занял высокую должность в Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры ООО «РЖД». Следствие считает, что бывший правоохранитель якобы получил 10 миллионов рублей, которые должен был отдать своим бывшим коллегам в органах. Эти средства предназначались для того, чтобы они освободили от уголовной ответственности женщину, которой вменяют статью «Мошенничество». Кем и где она работает, пока не известно.

Теперь бывшему командиру батальона ДПС грозит срок. Ленинский районный суд Ростова избрал ему меру пресечения. Экс-полицейского отправили в следственный изолятор.
Фото: Ростов.Ру
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