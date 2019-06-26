Стало известно, как изменятся тарифы на ЖКХ в Ростовской области с 1 июля



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В Ростовской области, как и во всей стране, с 1 июля произойдёт очередное повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. Это второе повышение тарифов в 2019 году (первое произошло 1 января).



Согласно информации, опубликованной на сайте правительства региона, повысится плата за свет, воду, газ и тепло. Так, тарифы на электроэнергию увеличатся на 1,8% и составят: для жителей города в пределах соцнормы - 3,96 руб./кВтч, сверх соцнормы – 5,53 руб./кВтч. Для городского населения в домах, оборудованных электроплитами и сельского населения, в пределах соцнормы – 2,77 руб./кВтч, сверх соцнормы – 3,87 руб./кВтч.



Газ подорожает на 1,4%. За один кубометр голубого топлива с 1 июля придётся платить от 6,1839 до 6,32 руб. в зависимости от направления использования газа.



С тарифами на тепло, воду и водоотведение всё гораздо сложнее, они не являются едиными для всей Ростовской области.

- Разница в значении тарифов в основном связана с величиной полезного отпуска коммунального ресурса, возрастом и эффективностью эксплуатируемого оборудования, условиями производства, - пояснили в правительстве региона. - В водоснабжении – это удалённость от точки водозабора, в теплоснабжении – это возможность производства тепловой энергии в режиме комбинированной выработки.



Подобная система привела к тому, что жители маленьких городов с низкой плотностью населения и удаленностью коммунальных сетей платят в несколько раз больше за «коммуналку», чем жители крупных городов, в то время как доход населения в таких территориях значительно ниже, чем в мегаполисах.



С 1 июля отопление в среднем по области подорожает на 2,88%. Тарифы варьируются от 1 096,86 до 4 870,07 руб./Гкал.

Плата за водоснабжение и водоотведение в Ростовской области может составлять по разным организациям на питьевую воду от 12,06 до 90,46 руб./куб. м, на водоотведение - от 9,13 до 76,30 руб./куб. м.



Летом, возможно, повышение тарифов будет не так заметно, но когда начнётся отопительный сезон, плата за ЖКУ для большинства жителей Ростовской области снова станет основной частью расходов.