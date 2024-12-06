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Сотрудника водоканала будут судить за массовую гибель рыбы в Ростовской области

Сотрудника водоканала будут судить за массовую гибель рыбы в Ростовской области
В Ростовской области начальник производственного участка «Зверевский» филиала «Управления развития систем водоснабжения» пойдет под суд. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Жители города Зверево регулярно жаловались на некачественную работу очистных сооружений. По версии следствия, руководитель не устранил проблему некачественной работы очистных сооружений в Зверево. Из-за этого произошло загрязнение пруда в Красносулинском районе, что привело к массовой гибели рыбы.

По предварительным данным, сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы, а также крупный штраф и отстранение от должности.

Информация о том, когда начнется судебный процесс, уточняется.
Фото: Ростов.Ру
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