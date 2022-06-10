Сотни жителей Ростова останутся без света в первый рабочий день после праздников

Фото: РостовРу

В Ростове рабочая неделя после праздника начнется с отключений света. Графики отключений опубликовали на сайте Ростовских электрических сетей.Утром 14 июня света не будет сразу в нескольких районах донской столицы. Весь рабочий день, с 9 до 17 часов, электричества не будет в домах №№ 1, 3, 5, 5/1, 9/2, 9/3, 12 «Д» на улице Киргизской, а также в доме № 7 «В» по улице 50 лет РСМ. В это же время свет отключат в домах по проспекту 40-летия Победы, №№ 96-246, улице Пахотной, в домах №№ 1-127, 20-182; переулку Молочному, в домах №№ 88-93, 64-68; улице Книжной, №№ 175, 175/69; переулку Руднева, в домах №№ 75-83, 82-84; улицам Равенства, 69-93, 66-84; Гарибальди, 83-85, 80-84 и Новостроевской, в пределах домов №№153-167, 162-184.На Западном с 9 до 17 часов света не будет в СТ «Дружба». Также электроэнергия будет отключена на улицах Ландышевой, 11 и 13; Лесопарковой, 37, 56-90; Мадояна, 94-110; 137А; Родниковой, 25-39, 6-40, а также в переулке Серебряном, в домах №№ 8/20, 7/18.На улице Ленина свет будут отключать дважды. С 9 до 17 часов света не будет на улице Ленина, в домах №№ 101, 103, а также на проспекте Нагибина, №№ 12/1, 14, 14а, 16, 18. А на Ленина, в домах №№ 46, 46 а, 46 Б; 46/2, 48, 48/2, 48/3 и Погодина, в домах №№ 1/48, 5/Б электроэнергию отключат с 10 до 16 часов.