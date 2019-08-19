Сотни таблеток пытался забросить в колонию Ростова 27-летний молодой человек



В Ростове рядом с исправительной колонией № 2 задержали нарушителя. Молодой человек пытался перебросить на режимную территорию запрещённые предметы.



27-летний перебросчик попался сотрудникам оперативного отдела ИК № 2 около 23 часов 20 августа.

- В ходе личного досмотра у молодого человека обнаружены и изъяты два свертка с таблетками и капсулами в количестве 635 штук, а также три полимерных флакона с прозрачной жидкостью по 50 миллилитров, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.



Задержанный и изъятые вещества переданы сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».