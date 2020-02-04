Софинансирование взносов — главный стимул начать самостоятельно копить на пенсию



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Многие россияне в относительно молодом возрасте начинают думать о своей будущей пенсии, ведь формирование сбережений обеспечит достойный уровень жизни после выхода на пенсию. Возникает логичный вопрос – как самостоятельно накопить на пенсию и какие инструменты использовать для самостоятельного формирования накоплений?



Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар», который входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, провел масштабное исследование, позволяющее оценить отношение россиян к самостоятельному накоплению на пенсию. Соцопрос проводился в крупных городах России. Опрашиваемыми стали граждане в возрасте 23-53 лет, которым еще не начисляли пенсионные выплаты. Всего в исследовании принимали участие более полутора тысяч человек, средний возраст которых - 41 год.



Анализ НПФ «Сафмар» показал, что порядка 84% респондентов считают размер государственной пенсии мизерным. 71% опрашиваемых согласны с мнением, что на будущую пенсию нужно копить самостоятельно. Однако большая часть граждан не имеет возможности откладывать деньги на пенсионную «подушку безопасности». Причина очень простая — низкий уровень доходов. Несмотря на трудности, многие граждане уже думают о начале накоплений и даже готовы обратиться в НПФ за помощью.

- Анализ показывает: начать копить на пенсию самостоятельно хотели бы многие жители России. Это важный вопрос. Однако не все готовы по понятной причине – нет средств на долгосрочные инвестиции. Поэтому, если государству нужны такие ресурсы, без дополнительных стимулов не обойтись. И в ходе нашего исследования мы выяснили, какие именно, - рассказал глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.



Комплексный анализ позволил установить, что стимулом для формирования пенсионных накоплений граждане считают софинансирование как со стороны государства (26%), так и со стороны работодателя (21%). Именно это поможет приумножить размер накоплений.



Порядка 38% опрошенных считают, что лучше забрать свои средства досрочно.



20% граждан в опросе отметили возможность наследования накопленных средств, а еще 16% респондентов посчитали, что нужны налоговые льготы. Меньше всего опрошенных заинтересовала защита от претензий третьих лиц – всего 6%.