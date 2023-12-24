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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за налипания снега

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за налипания снега
В Ростовской области 24 декабря объявили штормовое предупреждение. О непогоде сообщили сотрудники донского ГУ МЧС.

В течение суток на территории региона ожидается налипание снега на линии электропередачи и деревья. Из-за этого увеличивается вероятность обрыва проводов и обрушение сухостоев.

Жителям и гостям области рекомендуется без надобности не выходить из дома. В случае возникновения ЧП необходимо позвонить на номер: 112.
Фото: Ростов.Ру
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