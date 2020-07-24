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Шквалистый ветер и ливень ожидаются в Ростовской области в ближайшие часы

Шквалистый ветер и ливень ожидаются в Ростовской области в ближайшие часы
Фото: Forpostsevastopol.ru

В течение двух суток в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений. О погодных изменениях сообщили в Ростгидромете.

С 27 июля до полудня 28 июля в донском регионе обещают облачную погоду с осадками.
- Местами по Ростовской области пройдут сильные дожди в сочетании с грозой и градом, а также прогнозируют шквалистый ветер со скоростью 20-23 м/с, - отметили синоптики.

Спасатели просят жителей региона по возможности избегать пребывания на улице, не стоять рядом с линиями электропередачи, деревьями, витринами. Водителям нужно быть внимательными при выборе мест для парковки своих автомобилей.

Помимо этого, начиная со среды, погода в Ростовской области будет тёплой. Осадков больше не прогнозируют, но облачность сохранится до конца недели. Четверг и пятница окажутся сами жаркими днями. Воздух прогреется до +35 градусов.

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