Шквалистый ветер и ливень ожидаются в Ростовской области в ближайшие часы
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В течение двух суток в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений. О погодных изменениях сообщили в Ростгидромете.
С 27 июля до полудня 28 июля в донском регионе обещают облачную погоду с осадками.
- Местами по Ростовской области пройдут сильные дожди в сочетании с грозой и градом, а также прогнозируют шквалистый ветер со скоростью 20-23 м/с, - отметили синоптики.
Спасатели просят жителей региона по возможности избегать пребывания на улице, не стоять рядом с линиями электропередачи, деревьями, витринами. Водителям нужно быть внимательными при выборе мест для парковки своих автомобилей.
Помимо этого, начиная со среды, погода в Ростовской области будет тёплой. Осадков больше не прогнозируют, но облачность сохранится до конца недели. Четверг и пятница окажутся сами жаркими днями. Воздух прогреется до +35 градусов.