На М-4 «Дон» с 1 марта изменится схема движения транспорта

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На трассе М-4 «Дон» изменится схема движения транспорта на 1 074-м километре, рядом с поселком Дорожный Аксайского района. Обновленному маршруту автомобилистам придется следовать с 1 марта по 30 апреля.Из-за ремонта водителям, которые направляются в Краснодар со стороны Волгодонска, нужно будет развернуться на развязке в районе 1 062-го километра М-4 «Дон». Автовладельцам, следующим из Ростова в Волгодонск, разрешено будет развернуться на развязке в районе 1 084-го километра трассы.Отметим, что в Ростовской области в феврале планируют открыть движение по восстановленному участку трассы М-4 «Дон» с 1 072-го по 1 091-й километры