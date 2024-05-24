Самолет, сбежавшего в Ростов, Виктора Януковича прибыл в Белоруссию

Фото: Ростов ру

Самолет экс-президента Украины Виктора Януковича, сбежавшего в Ростов, прибыл в Белоруссию. Информацию об этом сообщает телеграм-канал «Белорусский Гаюн».По данным СМИ, в 12:50 в аэропорту Гомель сел борт Dassault Falcon 900C (RA-09617), принадлежащий бывшему президенту Украины. Неизвестно, находился ли Виктор Янукович на борту самолёта.Напомним, Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 годы. После событий на Майдане в конце февраля 2014 года президент он бежал в Ростов-на-Дону. По некоторым данным, он поселился в закрытом коттеджном посёлке в одном из живописных пригородов столицы Дона. По другим данным, он зарегистрирован в Ростове-на-Дону, на улице Еременко, 81В, но живёт в Москве. С 2014 года в СМИ и социальных сетях не появлялось никакой информации о жизни Януковича.На Украине Виктора Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. В своей родной стране он до сих является фигурантом уголовных дел, возбужденных по статьям: «Присвоение, растрата имущества», «Легализация (отмывание) доходов», «Принятие предложения или получение взятки».