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«Руссоль-Юг» хочет отсудить у «Ростовавтодора» более 10 млн рублей

«Руссоль-Юг» хочет отсудить у «Ростовавтодора» более 10 млн рублей
ООО «Руссоль-Юг» хочет отсудить у АО «Ростовавтодора» более 10 миллионов рублей. Информация опубликована в картотеке арбитражного суда Ростовской области.

Истец утверждает, что оказал услугу акционерному обществу, но деньги не получил. Теперь ООО требует 8 миллионов основного долга и 2 миллиона пени за просроченный платеж.

Арбитражный суд Ростовской области принял иск в производство 24 марта. Первое судебное заседание назначено на 10 апреля.
Фото: Ростов.Ру
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