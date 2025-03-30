«Руссоль-Юг» хочет отсудить у «Ростовавтодора» более 10 млн рублей
ООО «Руссоль-Юг» хочет отсудить у АО «Ростовавтодора» более 10 миллионов рублей. Информация опубликована в картотеке арбитражного суда Ростовской области.
Истец утверждает, что оказал услугу акционерному обществу, но деньги не получил. Теперь ООО требует 8 миллионов основного долга и 2 миллиона пени за просроченный платеж.
Арбитражный суд Ростовской области принял иск в производство 24 марта. Первое судебное заседание назначено на 10 апреля.