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Ростовский фотограф поделился уникальным фото Луны

Ростовский фотограф поделился уникальным фото Луны
Ростовский фотограф Денис Демков необычно запечатлел Луну. Своей работой он поделился на личной странице в социальной сети.

Снимок был сделан в центре Ростова-на-Дону – на проспекте Соколова. На нем ночное светило в фазе новолуния. Фотография настолько детальная, что на ней можно рассмотреть даже кратеры.

– Давно такой красивой Луны не видел, – подписал свою работу Демков.

Кстати, недавно ученый из донской столицы рассказал нам, как правильно выбрать телескоп всем любителям астрономии.
Фото: Денис Демков
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