Ростовский фотограф поделился уникальным фото Луны

Фото: Денис Демков

Ростовский фотограф Денис Демков необычно запечатлел Луну. Своей работой он поделился на личной странице в социальной сети.Снимок был сделан в центре Ростова-на-Дону – на проспекте Соколова. На нем ночное светило в фазе новолуния. Фотография настолько детальная, что на ней можно рассмотреть даже кратеры.– Давно такой красивой Луны не видел, – подписал свою работу Демков.Кстати, недавно ученый из донской столицы, как правильно выбрать телескоп всем любителям астрономии.