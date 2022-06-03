Ростовский фотограф поделился уникальным фото Луны
Ростовский фотограф Денис Демков необычно запечатлел Луну. Своей работой он поделился на личной странице в социальной сети.
Снимок был сделан в центре Ростова-на-Дону – на проспекте Соколова. На нем ночное светило в фазе новолуния. Фотография настолько детальная, что на ней можно рассмотреть даже кратеры.
– Давно такой красивой Луны не видел, – подписал свою работу Демков.
Кстати, недавно ученый из донской столицы рассказал нам, как правильно выбрать телескоп всем любителям астрономии.