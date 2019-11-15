Ростовская звезда Playboy Лиза Кей опубликовала новый откровенный снимок



Уроженка Ростова-на-Дону Лиза Кей порадовала подписчиков новым откровенном фото. Модель опубликовала его на страничке в социальной сети.



Для кадра девушка позирует в плетёном подвесном кресле. Она надела только тонкое бельё и полупрозрачную белую футболку, низ которого красотка завязала в узел. Лиза показала отличную фигуру и стройные ножки.



Подписчики оставили десятки комментариев, оценив красоту девушки. За день фотография набрала порядка 2300 «лайков».



На днях Лика Кей приятно удивила фолловеров, опубликовав снимок со своей женитьбы. Она была одета в белое платье и фотограф запечатлел, как девушка целует своего жениха – молодого человека, на безымянном пальце которого ясно видно обручальное кольцо.

