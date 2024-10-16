Фото: «Флэш-Рояль»

Ростовская команда КВН вышла в финал Высшей лиги. Об этом было объявлено в социальных сетях клуба весёлых и находчивых.Помимо ростовской команды «Флэш-Рояль», в финале примут участие ещё три коллектива: «Юрикен» из Владикавказа, «Ровеньки» из Орла и «Близкие» из Белгорода.Отметим, что «Флэш-Рояль» — действующий чемпион Высшей лиги КВН.Уже несколько выпусков «КВН» ведет новый ведущий — Дмитрий Хрусталёв. Он сменил Александра Маслякова, который ушел из жизни 8 сентября. Причиной смерти стала болезнь лёгких. В последние дни жизни Александр Васильевич находился в отделении паллиативной помощи.