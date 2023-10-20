Ростовчанка Ирина Безрукова показала, как выглядела в студенчестве

Фото: СоцСети

Уроженка Ростова поделилась снимками студенческой поры. Кадры известная российская актриса опубликовала в своем микроблоге.На снимке артистка стоит в море со своей подругой и озаряет улыбкой фотографа. Молодая ростовчанка показала свои формы в откровенном бикини. Сама Ирина подчеркнула, что сшила этот купальник из недорогой голубой ткани, а в уши вдела мамины серьги.- На этом фото я студентка первого курса театрального. Наступило лето, и у нас с подружкой получилось в каникулы выбраться на море. Поселились мы в маленьком щитовом домике, - добавила Безрукова.Подписчики в комментариях подчеркнули изящную худобу ростовчанки, а также оценили «нежность» образа.Ирина Безрукова родилась и выросла в Ростове-на-Дону. Детство прошло тяжело: отец пил, а потом ушел из семьи. Позднее мать артистки заболела раком и отдала ее на воспитание соседке, чтобы не травмировать психику ребенка.