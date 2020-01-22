Ростовчане отказываются от путёвок в Китай из-за вспышки коронавируса



Китай – одно из самых популярных туристических направлений среди жителей Ростова. Путевки в Поднебесную ростовчане приобретают круглый год, вне зависимости от сезона. Однако новость о вспышке вируса в Китае заставила путешественников изменить свои планы.



Ростовчане, купившие туры на Восток на ближайшее время, поспешили отложить поездку. Как минимум 10 человек отказались от путёвок, сообщает DonDay.ru со ссылкой на сотрудников местных турагенств.



В некоторых туристических компаниях предупреждают о том, что отдых в Китае может быть небезопасен, другие же предпочитают дождаться официального запрета на перелёт прежде, чем пугать клиентов.



Добавим, что на сегодняшний день известно о более 800 случаях заражения коронавирусом в Китае. От заболевания скончались 26 человек. Для перелёта закрыты 10 городов, в том числе Ухань, где началась вспышка вируса. В России пока случаев заболевания выявлено не было.



Добавим, что коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Впервые вирус был выделен в 1965 году у пациента с острым ринитом. Симптомы заболевания схожи с простудными вирусами: насморк, температура, кашель, головная боль. Для пациента со слабым иммунитетом заражение может закончиться смертью.