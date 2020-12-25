Ростовчан рассмешило видео с техникой, расчищающей «невидимый» снег на дорогах

Видео о работе коммунальных служб в Ростове «взорвало» соцсети. Днем 26 декабря по дороге на Ворошиловском проспекте проехали четыре КамАЗа, которые расчищали проезжую часть от «невидимого» снега.Ростовчан рассмешил тот факт, что снегоуборочные машины работали там, где никакого гололеда не было. Вместо этого шел дождь, и по дороге стекала лишь вода. Коммунальная техника также спровоцировала пробку, ведь КамАзы заняли всю проезжую часть.В администрации города сообщили, что проводились работы по зачистке прибордюрной части с последующей обработкой дорожного полотна противогололедными реагентами. Судя по всему, машины просто не успели приехать вовремя, когда гололед еще был.