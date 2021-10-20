Ростов и Волгодонск лидируют по числу новых пациентов с коронавирусом

В Ростовской области увеличилось количество инфицированных COVID-19. За сутки с 21 по 22 октября диагноз подтвердился у 592 человек - это очередной антирекорд за весь период пандемии.Большинство новых заболевших - ростовчане (206 человек). На второе место поднялся Волгодонск (26 человек), а Таганрог спустился на третье (25 человек). Также 25 инфицированных оказалось в Шахтах. В Новочеркасске диагноз подтвердился у 20 человек, в Новошахтинске - у 16, а в Азове - у 15. На территории Каменска-Шахтинского борьбу с вирусом начали 11 человек, в Батайске - 10, а в Азовском районе - девять.По восемь пациентов с COVID-19 появились в Сальском районе и Донецке. В Неклиновском, Семикаракорском, Волгодонском, Морозовском, Орловском и Мясниковском - по семь. Аналогичная ситуация - в Гуково и Зверево. В числе зараженных оказались по шесть жителей Миллеровского, Каменского, Багаевского, Мартыновского, Шолоховского, Октябрьского, Матвеево-Курганского, Зерноградского и Красносулинского районов.По пять случаев заболевания выявили в Цимлянском, Константиновском, Обливском, Песчанокопском, Аксайском, Веселовском, Заветинском, Цимлянском, Тарасовском и Верхнедонском районах. Столько же инфицированных - в Чертковском и Пролетарском. На территории Милютинского, Усть-Донецкого, Целинского, Тацинского, Егорлыкского, Боковского, Зимовниковского, Кагальницкого, Родионово-Несветайского вирус подхватили по четыре человека.Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по три жителя Кашарского и Ремонтненского районов. В Куйбышевском и Белокалитвинском борьбу с вирусом начали по два человека. Меньше всего заболевших оказалось в Дубовском и Советском районах. Там снова зафиксировали по одному случаю заражения.Общее число заболевших в Ростовской области достигло 150 578 человек. Из них 7 453 не смогли побороть опасный вирус. По информации правительства региона, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.