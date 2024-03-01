Расширили список лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области расширили региональный перечень лиц, которые имеют право получить бесплатную юридическую помощь. Решение приняли в рамках заседания Законодательного Собрания Ростовской области. Информацию сообщил заместитель губернатора донского региона Вадим Артемов.Поправки приняли в статью № 4 Областного закона «О бесплатной юридической помощи в РО».Списки пополнили граждане, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, при условии их участия в СВО и (или) выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации.Это уже третье по счету изменение, которое касается участников специальной военной операции. Работу при необходимости планируют продолжать.- Задача одна: максимально защитить тех, кто по зову сердца встал на защиту Родины, - подчеркнул Вадим Артемов.Добавим, что областной закон предоставляет право на бесплатную юридическую помощь 26 категориям граждан. В 2023 году ее оказали в 11,5 тысячи случаев. Чаще вопросы связаны с мерами соцподдержки.