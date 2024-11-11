Расписание пяти пригородных поездов из Ростова изменится с 13 ноября

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Расписание пяти электричек из Ростова изменится с 13 ноября из-за ремонта путей. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании (СКППК).Новое расписание появится из-за проведения ремонт на железнодорожных путях 13 и 15 ноября.Таким образом, электричка № 6026, следующая из Ростова в Азов, выедет из донской столицы в 12:46 (+14 минут). По прибытии в Азов поезд ожидается в 13:54 (+14 минут).Поезд № 6160, курсирующий от станции Лихая до Ростова, отправится в 7:53 и доберется до Ростова-на-Дону к 12:31 (+34 минуты).Пригородная электричка № 6361, следующая из Лихой в Глубокую, отправится в 17:54 (+52 минуты) и достигнет конечного пункта в 22:17 (+52 минуты).Электричка № 6163, отправляющаяся с вокзала Ростов Главный в Лихую, выедет с Ростова-на-Дону в 17:54 (+20 минут) и прибудет на место назначения в 21:44 (+20 минут).Согласно данным, предоставленным СКППК, все указанные поезда будут двигаться по всем остановкам в соответствии с действующим расписанием.