Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Проверка качества алкоголя в Ростовской области обойдется более чем в 2 млн рублей

Проверка качества алкоголя в Ростовской области обойдется более чем в 2 млн рублей
Проверка качества алкоголя в донском регионе обойдется более чем в 2 миллиона рублей. Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы «Ростсистема» через сайт госзакупок ищет подрядчика, который выполнит все работы. Максимальная цена контракта составляет 2 376 675 рублей. Деньги выделены из регионального бюджета.

В техзадании указано, что подрядчик должен будет приобрести 675 образцов алкогольной продукции и исследовать ее. В перечень входят водка, коньяк, виски, вино, пиво, коктейли и вина игристые. Специалисты проверят алкоголь на крепость, а также замерят массовую долю спирта, сахара и других компонентов согласно ГОСТу.

Испытательная лаборатория, в которой будут проводиться исследования, должна иметь действующее заключение о состоянии измерений и все необходимые документы, позволяющие проводить манипуляции со спиртным.

Подать документы на участие в конкурсе можно до 18 марта. Подрядчик станет известен 25 марта.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.