Проверка качества алкоголя в Ростовской области обойдется более чем в 2 млн рублей



Проверка качества алкоголя в донском регионе обойдется более чем в 2 миллиона рублей. Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы «Ростсистема» через сайт госзакупок ищет подрядчика, который выполнит все работы. Максимальная цена контракта составляет 2 376 675 рублей. Деньги выделены из регионального бюджета.



В техзадании указано, что подрядчик должен будет приобрести 675 образцов алкогольной продукции и исследовать ее. В перечень входят водка, коньяк, виски, вино, пиво, коктейли и вина игристые. Специалисты проверят алкоголь на крепость, а также замерят массовую долю спирта, сахара и других компонентов согласно ГОСТу.



Испытательная лаборатория, в которой будут проводиться исследования, должна иметь действующее заключение о состоянии измерений и все необходимые документы, позволяющие проводить манипуляции со спиртным.



Подать документы на участие в конкурсе можно до 18 марта. Подрядчик станет известен 25 марта.