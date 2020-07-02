Пропавшую на Дону девушку нашли в московском медучреждении

Жительницу Ростовской области, которая пропала в мае, нашли живой в медучреждении. О Виктории Давыдовой не было информации почти два месяца.Жительница Каменска ушла из дома 17 мая. Как оказалось, она автостопом добралась до Москвы и там попала в психиатрическую больницу. Случайно ее опознал местный житель. Он и сообщил поисковикам, где находится Виктория.Сейчас девушка проходит лечение, после чего родственники заберут ее обратно в Каменск.