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Пропавшая 46-летняя ростовчанка найдена живой в Москве

Пропавшая 46-летняя ростовчанка найдена живой в Москве
Живой найдена пропавшая без вести 46-летняя ростовчанка. О местонахождении Ирины Куруниной не было никакой информации с 8 марта.

Горожанка проживает в Ворошиловском районе города. В тот день она якобы ушла на работу и домой не вернулась. Тогда родственники забеспокоились, что с ней могло что-то случиться. Они решили позвонить на работу пропавшей и выяснилось, что там женщина не появлялась. Родные написали заявление о пропаже в полицию.

Как рассказала Donday.ru дочь Ирины Кира, женщина нашлась 14 марта. Все это время она отдыхала в Москве.
Фото: DonDay
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