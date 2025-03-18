Пропавшая 46-летняя ростовчанка найдена живой в Москве

Фото: DonDay

Живой найдена пропавшая без вести 46-летняя ростовчанка. О местонахождении Ирины Куруниной не было никакой информации с 8 марта.Горожанка проживает в Ворошиловском районе города. В тот день она якобы ушла на работу и домой не вернулась. Тогда родственники забеспокоились, что с ней могло что-то случиться. Они решили позвонить на работу пропавшей и выяснилось, что там женщина не появлялась. Родные написали заявление о пропаже в полицию.Как рассказала Donday.ru дочь Ирины Кира, женщина нашлась 14 марта. Все это время она отдыхала в Москве.