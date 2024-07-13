Прокурор запросил 8,5 года колонии для экс-замначальника ЮТУ

Фото: ЮТУ.

В Ленинском районном суде Ростова судят бывшего заместителя начальника Южного таможенного управления Александра Скрипкина. Прокурор Елена Рубежанская выступила с речью от обвинения 12 июля, передает портал Donday.Прокурор потребовала признать всех троих подсудимых виновными и назначить реальный срок. Для экс-замначальника ЮТУ Александра Скрипкина запросили 4 года колонии по статье о превышении должностных полномочий и 8 лет по статье о получении взятки. Общий срок составил 8 с половиной лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в госорганах на 5 лет.Экс-начальнику контрактной службы ЮТУ Екатерине Радченко, обвиняемой в пособничестве в превышении должностных полномочий, прокурор предложил меру наказания в виде 3 лет колонии общего режима. Также ее хотят лишить права занимать должности в госорганах и связанные с функциями представителя власти на 2 года.Владельцу компании ООО «КСМ-14», продавшей здание для ЮТУ, Владиславу Григориадису запросили 7 лет колонии общего режима и сохранение ареста имущества. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве.Особое внимание Елена Рубежанская уделила иску в интересах РФ на возмещение ущерба в размере 49,4 миллиона рублей. Ответчиками выступают Скрипкин, Радченко и Григориадис в солидарном порядке. Прокурор просила удовлетворить иск и взыскать средства с подсудимых.Александр Скрипкин, Екатерина Радченко и Владислав Григориадис оказались на скамье подсудимых из-за госзакупки. В 2019 году ЮТУ объявило тендер на покупку здания для Южной электронной таможни. ООО «КСМ-14», принадлежащее Григориадису, стало единственным участником и выиграло аукцион. Стоимость контракта составила 253,4 миллиона рублей. По версии следствия, должностные лица ЮТУ подписали контракт по завышенной цене на 49,4 миллиона рублей.В 2018 году пятиэтажное здание оценивали примерно в 160 миллионов рублей, без учета земельных участков. В здании монтировалось дорогостоящее оборудование для электронной таможни. По словам владельца, в 2019 году рыночная цена составляла около 260-270 миллионов рублей. Владислав Григориадис получил от ЮТУ 253,4 миллиона, из которых заплатил налог за продажу более 30 миллионов рублей. Он утверждает, что сделка принесла убытки и не понимает, о каком завышении идет речь.Бывший замначальника ЮТУ стал фигурантом уголовного дела в июле 2021 года и все это время находится в СИЗО.