Микроавтобус с рабочими попал в жесткое ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области микроавтобус с рабочими попал в жесткое ДТП. Авария произошла 20 августа на трассе Сальск - Яшалта.По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля «Ниссан Тиида» выезжал из затяжного поворота и зацепил обочину. На скользкой дороге машина вылетела на «встречку», где врезалась в «ГАЗель», которая везла со смены дорожных рабочих.В результате столкновения травмы получили 11 человек: пять - из иномарки, шесть - из микроавтобуса. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка. Как сообщает УГИБДД по Ростовской области, один человек скончался. Еще двое находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в ЦРБ Сальска.Машины также получили множественные повреждения. Очевидно, что авто столкнулись на бешеной скорости.