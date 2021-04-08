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Прямые авиарейсы открыли из Ростова на киргизский курорт Иссык-Куль

Прямые авиарейсы открыли из Ростова на киргизский курорт Иссык-Куль
Из Ростова-на-Дону на курорт Иссык-Куль в Киргизии открыли прямые авиарейсы. Осуществляет их компания «Уральские авиалинии».

Из ростовского аэропорта Платов на одно из самых живописных озер мира самолеты летают каждый четверг. Время отправления – 21:45, время прибытия в международный аэропорт Иссык-Куль (Тамчы) – 4:50. Обратно лайнер отправляется по пятницам в 5:50, а в 7:45 прибывает в Ростов.

Стоимость билета – 3 141 рубль. Ближайший рейс запланирован на 15 апреля.

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