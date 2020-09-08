Житель Ростовской области пропал без вести, уехав на заработки в Старый Оскол

Молодой человек из Ростовской области пропал без вести, уехав на заработки в Старый Оскол. О местонахождении Дениса Чукардина нет информации с 18 августа.Как рассказала Rostov.ru мама парня, Ксения, 22-летний Денис живет с бабушкой и дедушкой в Зверево. Парень недавно вернулся из армии и перебивался мелким заработком. В начале июля он с приятелем поехал разнорабочим в Старый Оскол на строительство школы. Спустя месяц в семье Дениса случилась беда.- Отца положили в больницу, и матери понадобилась помощь по дому, - поделилась Ксения. - Денис решил бросить работу и вернуться домой. Последний раз мы связывались 18 августа. Сын позвонил и сказал, что едет домой, в Зверево.Приятель Дениса рассказал, что подвез его до вокзала. Однако остается неизвестным, сел он в автобус или нет. Так или иначе, но ни дома, ни на работе молодой человек не появился.Родственники бросились на поиски Дениса, когда он не вернулся домой и через неделю. Ксения написала заявление и полицию Зверево и Старого Оскола, обратилась в поисковый отряд. Пока поиски безрезультатны. Мама пропавшего надеется, что благодаря СМИ кто-то увидит Дениса и опознает.На вид парню - 20-22 года, рост - примерно 170-172 сантиметра, у него худощавое телосложение, глаза зеленые, волосы каштановые. Если вам что-либо известно о том, где может находиться Денис, просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52 или в полицию по номеру: 102.