Президент объявил благодарность вокалисту и виолончелистке Ростовского музыкального театра





За вклад в культуру и искусство и многолетний труд президент России объявил благодарность вокалисту и виолончелистке Ростовского музыкального театра. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 27 февраля.



Высокой чести удостоились Павел Белоусов и Татьяна Стрельцова.



Виолончелистка Татьяна Стрельцова работает в оркестре театра почти 20 лет. Как рассказала артистка, инструмент она освоила в шесть лет. После окончания консерватории работала в Ростовской государственной филармонии. В 1999 году стала играть в оркестре Ростовского музтеатра.



По словам Татьяны Стрельцовой, за время работы самым масштабным для неё был спектакль «Леди Макбет Мценского уезда». В настоящее время она готовится к премьере балета «Эсмеральда».



В театре Татьяна Стрельцова совмещает должности музыканта и заведующей службой режиссерского управления театра. В копилке ее наград - грамота Министерства культуры России.



Благодарность от главы государства также получил вокалист театра Павел Белоусов. Он исполняет партии Данкайро в «Кармен», графа Резанова в опере «Юнона и Авось» и многие другие. Артист неоднократно становился лауреатом международных конкурсов.