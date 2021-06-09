Правительство Ростовской области расширяет сферу сотрудничества с АСИ

Правительство Ростовской области расширяет сферу сотрудничества с «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). Встреча главы донского региона Василия Голубева с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума-2021 (ПМЭФ).Губернатор Ростовской области обсудил со Светланой Чупшевой реализацию ряда инициатив, отобранных в рамках регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени». Эти проекты помогут обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.В 2020 году Ростовская область вошла в топ-10 регионов России по количеству идей на этом форуме. Донской регион представил 439 инициатив, авторы которых продолжают работу по их реализации.Также на ПМЭФ-2021 обсудили возможность оказания поддержки со стороны АСИ при проведении очередного губернаторского конкурса «Лидеры Дона». В нем ежегодно принимают участие сотни предпринимателей, лидеров и управленцев, студентов и других инициативных жителей области. В ходе конкурса судейский совет оценивает их предпринимательские, управленческие и лидерские компетенции. За два года у мероприятия появилось множество сторонников, а число участников выросло в разы. Так, в 2019 году в конкурсе зарегистрировались около двух тысяч дончан, а в 2020-м - более 7,5 тысячи.Конкурсанты, прошедшие отбор, получают статус «Лидер Дона». Им предоставляют персональных наставников в лице региональных министров, глав муниципальных образований, представителей крупного бизнеса, депутатов. Кроме развития предпринимательских компетенций, победители получают целый ряд преференций при открытии и развитии своего бизнеса.Поддержка областного конкурса агентством, несомненно, привлечет новых сторонников проекта к продвижению его целей: популяризации бизнеса, поиску и созданию наиболее активного предпринимательского и лидерского сообщества донского региона.При встрече были достигнуты договоренности о визите гендиректора АСИ на Дон, а также участии Ростовской области в качестве пилотного региона в реализации проекта Национальной социальной инициативы.- Национальная социальная инициатива – это развитие условий для бизнеса, развитие технологической повестки, подготовка кадров, это ключевой проект, который мы готовы запустить в этом году, - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. - Ростовская область станет одним из десяти субъектов страны, с которым мы будем работать по достижению национальных целей.По словам Светланы Чупшевой, АСИ предоставляет внешний аудит и экспертизу проектам на федеральном уровне, а также доступ к лучшим практикам и наработкам.В завершении встречи глава донского региона Василий Голубев подчеркнул, что власти уделяют внимание работе с молодежью.- Это принципиально важно. Агентство работает не только на сегодняшний день. Главное – создание базы для развития личности, конечно же, молодых людей, - подытожил губернатор Ростовской области. - Это и многое другое станет предметом нашего общения на донской земле.