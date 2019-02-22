Последняя неделя зимы в Ростове пройдёт со снегом и дождём



Фото: million-wallpapers.ru

В Ростове последняя неделя зимы будет снежной и дождливой. Осадки ожидаются на протяжении всей недели.



Так, во вторник, 26 февраля, в донской столице с утра пойдёт снег, который будет продолжаться весь день. При этом температура будет плюсовой, от +1 до +2 градусов. Снег продолжится в среду и в четверг, а в пятницу его сменит дождь.



Пятница станет самым тёплым днём недели. Столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Но к выходным ожидается резкий спад температуры. Уже в субботу утром температура опустится до -5.



Мороз и снег сохранятся на протяжении всех выходных.