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Последняя неделя зимы в Ростове пройдёт со снегом и дождём

Последняя неделя зимы в Ростове пройдёт со снегом и дождём
Фото: million-wallpapers.ru
В Ростове последняя неделя зимы будет снежной и дождливой. Осадки ожидаются на протяжении всей недели.

Так, во вторник, 26 февраля, в донской столице с утра пойдёт снег, который будет продолжаться весь день. При этом температура будет плюсовой, от +1 до +2 градусов. Снег продолжится в среду и в четверг, а в пятницу его сменит дождь.

Пятница станет самым тёплым днём недели. Столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Но к выходным ожидается резкий спад температуры. Уже в субботу утром температура опустится до -5.

Мороз и снег сохранятся на протяжении всех выходных.

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