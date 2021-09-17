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Попавший на Дону в смертельное ДТП микроавтобус ехал из Горловки в Белгород

Попавший на Дону в смертельное ДТП микроавтобус ехал из Горловки в Белгород
Микроавтобус, попавший в смертельное ДТП с фурой, направлялся из Горловки в Белгород. Трагедия случилась вечером 20 сентября на трассе под Новошахтинском.

Как сообщал Rostov.ru, пьяный водитель фуры «Вольво» проезжал в районе поселков Самбек и Красный. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в частный автобус с 17 пассажирами. Двое из них погибли от полученных травм на месте аварии. Еще троих доставили в больницу Новошахтинска.

Врачи боролись за жизни пострадавших всю ночь. Однако одного из них спасти не удалось. Пациент скончался от тяжелых травм. Состояние других участников аварии, а также их личности пока не известны. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
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