Попавший на Дону в смертельное ДТП микроавтобус ехал из Горловки в Белгород
Микроавтобус, попавший в смертельное ДТП с фурой, направлялся из Горловки в Белгород. Трагедия случилась вечером 20 сентября на трассе под Новошахтинском.
Как сообщал Rostov.ru, пьяный водитель фуры «Вольво» проезжал в районе поселков Самбек и Красный. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в частный автобус с 17 пассажирами. Двое из них погибли от полученных травм на месте аварии. Еще троих доставили в больницу Новошахтинска.
Врачи боролись за жизни пострадавших всю ночь. Однако одного из них спасти не удалось. Пациент скончался от тяжелых травм. Состояние других участников аварии, а также их личности пока не известны. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.