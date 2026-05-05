Положительные пробы на туберкулез выявили у двух учеников ростовской школы

В школе № 61 Ростова на 2-й Краснодарской выявили положительные пробы на туберкулез у двух учеников. Сообщает DonDay со ссылкой на региональное правительство.Как сообщает СМИ, в конце февраля проводилось плановое обследование на выявление туберкулезной инфекции обучающихся 6 и 10 классов. Метод выбрали диаскинтеста (прививка). После этого у двух учеников появилась реакция на укол. Медики выявили положительные пробы на заболевание. Дети направлены на дополнительное обследование в медицинские учреждения.Школьники, у которых выявили положительные пробы, не посещают учебное учреждение. Была проведена дезинфекция помещений школы № 61. На сегодняшний день прошли обследование обучающиеся 6 и 10 классов и все сотрудники школы. Заболевшие не выявлены.В школе продолжаются занятия в штатном режиме.