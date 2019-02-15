Полёт отменяется: «Ласточка» не полетит из Ростова в Сочи



Фото: Newkuban.ru

СКЖД решило отказаться от идеи запуска «Ласточки» из Ростова в Сочи. Об этом сообщил начальник железной дороги Владимир Пястолов.

В компании решили, что 8-часовые поездки в сидячей «Ласточке» окажутся для пассажиров очень утомительными и, как следствие, невостребованными. В этом случае лучше взять билет на обычный поезд.



Те, кто всё-таки предпочитают электрички, могут добраться из Ростова на «Ласточке» до Краснодара, а там пересесть в электричку, следующую до Сочи. Расписание позволяет сделать это.



Вместо нереализованного маршрута, рассматривается другой - «Ростов - Анапа». Это станет возможным после электрификации железнодорожного пути до Анапы, которую планируется завершить в 2019 году.