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Полёт отменяется: «Ласточка» не полетит из Ростова в Сочи

Полёт отменяется: «Ласточка» не полетит из Ростова в Сочи
Фото: Newkuban.ru
СКЖД решило отказаться от идеи запуска «Ласточки» из Ростова в Сочи. Об этом сообщил начальник железной дороги Владимир Пястолов.
В компании решили, что 8-часовые поездки в сидячей «Ласточке» окажутся для пассажиров очень утомительными и, как следствие, невостребованными. В этом случае лучше взять билет на обычный поезд.

Те, кто всё-таки предпочитают электрички, могут добраться из Ростова на «Ласточке» до Краснодара, а там пересесть в электричку, следующую до Сочи. Расписание позволяет сделать это.

Вместо нереализованного маршрута, рассматривается другой - «Ростов - Анапа». Это станет возможным после электрификации железнодорожного пути до Анапы, которую планируется завершить в 2019 году.

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