Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 1 969

В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 продолжает расти. По данным на 8 апреля он составил 1 969 на 100 тысяч населения.Коэффициент распространения вируса неделю держится на уровне единицы. Стабильным остается и ежесуточный прирост инфицированных. За последние 24 часа положительные результаты тестов получили 239 человек.. Всего за период пандемии COVID-19 подхватил 82 761 дончанин.Из них 3 745 не смогли побороть инфекцию. За минувшие сутки вирус забрал жизни 12 женщин в возрасте от 65 до 89 лет и 14 мужчин от 52 до 85 лет. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.