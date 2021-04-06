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Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 1 969

Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 1 969
В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 продолжает расти. По данным на 8 апреля он составил 1 969 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения вируса неделю держится на уровне единицы. Стабильным остается и ежесуточный прирост инфицированных. За последние 24 часа положительные результаты тестов получили 239 человек.. Всего за период пандемии COVID-19 подхватил 82 761 дончанин.

Из них 3 745 не смогли побороть инфекцию. За минувшие сутки вирус забрал жизни 12 женщин в возрасте от 65 до 89 лет и 14 мужчин от 52 до 85 лет. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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