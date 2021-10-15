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Похолодание и солнечная погода ожидаются в Ростове на этой неделе

Похолодание и солнечная погода ожидаются в Ростове на этой неделе
Понижение температуры и солнечную погоду прогнозируют на этой неделе в Ростове. О прогнозе погоды сообщили в ростовском отделении гидрометцентра.

В понедельник, 18 октября, будет самая теплая погода на этой рабочей неделе. Температура воздуха составит +17 градусов днем. Дождя не ожидается, будет солнечная погода.

Начиная со вторника в донскую столицу придет похолодание. Днем 19 октября столбики покажут максимум +10 градусов, а уже к вечеру небо затянет тучами. В среду пойдет дождь, а воздух прогреется только до +9 градусов.

К концу недели температура воздуха снова поднимется. В четверг и пятницу будет солнечная погода, а столбики будут показывать днем +14...+17 градусов.
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