Похолодание и солнечная погода ожидаются в Ростове на этой неделе

Понижение температуры и солнечную погоду прогнозируют на этой неделе в Ростове. О прогнозе погоды сообщили в ростовском отделении гидрометцентра.В понедельник, 18 октября, будет самая теплая погода на этой рабочей неделе. Температура воздуха составит +17 градусов днем. Дождя не ожидается, будет солнечная погода.Начиная со вторника в донскую столицу придет похолодание. Днем 19 октября столбики покажут максимум +10 градусов, а уже к вечеру небо затянет тучами. В среду пойдет дождь, а воздух прогреется только до +9 градусов.К концу недели температура воздуха снова поднимется. В четверг и пятницу будет солнечная погода, а столбики будут показывать днем +14...+17 градусов.