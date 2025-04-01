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Погибшим при падении с девятиэтажки в Волгодонске оказался 15-летний подросток

Погибшим при падении с девятиэтажки в Волгодонске оказался 15-летний подросток
Погибшим при падении с девятиэтажного дома в Волгодонске оказался 15-летний мальчик. Его тело обнаружили 1 апреля на улице Молодежной, 7.

Как пишет издание DonDay, рассматривается версия, при которой подросток мог свести счеты с жизнью.
Фото: Ростов.Ру
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