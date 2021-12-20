Под Ростовом фальшивый таксист с друзьями ограбили подполковника МВД в отставке
В Ростовской области задержали двух мужчин по подозрению в ограблении бывшего полицейского. ЧП случилось месяц назад, 19 ноября, по дороге в село Красный Крым.
В тот вечер подполковник МВД в отставке ужинал с друзьями в одном из ресторанов на набережной Ростова. Когда все стали расходиться, он вызвал такси. Машины долго не было, а когда она подъехала, бывший правоохранитель стал громко возмущаться и ссориться с водителем.
Тогда к ним подошел парень. Он представился вторым таксистом и заявил, что компания прислала его вместо предыдущего. Не подозревающий подвоха пассажир сел в припаркованный «Хендай». Однако по дороге в Красный Крым водитель свернул с дороги в районе хутора Ленинавана. Прятавшиеся под брезентом мужчины выскочили с заднего сидения машины и вытащили экс-полицейского. Они избили мужчину, забрали телефон, часы стоимостью 150 тысяч рублей и банковскую карту, на которой было около 10 тысяч. Забрав все ценное, грабители бросили мужчину на дороге, сели в иномарку и скрылись.
По информации DonDay.ru, пострадавший смог доехать домой на попутном авто и сразу обратился в полицию. Подозреваемых задержали через месяц. 15 декабря в полицию привели 27-летнего безработного мужчину. На допросе он рассказал о своих подельниках. Меньше, чем через неделю, задержали второго грабителя.
В отношении одного из подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, группой лиц по предварительному сговору». 19 декабря Ленинский районный суд заключил его под стражу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения по отношению ко второму задержанному. Третий злоумышленник пока в розыске. Возможно, ему удалось скрыться на родине – в Азербайджане.