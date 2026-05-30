Почти 50 БПЛА уничтожили минувшей ночью над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Кроме Таганрога, Чертковского, Матвеево-Курганского, Неклиновского районов, ПВО сработала в Ростове-на-Дону, Сальске и ещё 4 районах: Миллеровском, Тарасовском, Шолоховском, Верхнедонском.Продолжается ликвидация последствий на земле после падения обломков и попадания БПЛА. На местах происшествий находятся экстренные службы. ЧП произошли в Таганроге, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Есть пострадавшие.