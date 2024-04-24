В Ростовской области на содержание пункта пропуска на границе с ДНР выделят 1,8 млн рублей
На содержание пункта пропуска на границе Ростовской области с ДНР (Шрамко-Ульяновское) потратят почти 2 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 23 апреля.
В документах заказчиком указан филиал ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов росграницы" в Ростове. От подрядчика требуется следить за работоспособностью инженерных систем и оборудования. Это и системы безопасности, водоснабжения, вентиляции, канализации, электроснабжения, и мебель, информационные щиты и стенды, дорожное оборудование. Уборка мусора, оставленного после необходимого ремонта, тоже входит в обязанности подрядной организации.
Контракт рассчитан на полгода - с 1 мая по 30 ноября. На работы готовы выделить чуть больше 1,8 миллиона рублей. Средства направят из бюджета Российской Федерации.
Пункт пропуска между селом Ульяновское (ДНР) и хутором Шрамко (Ростовская область, Матвеево-Курганский район) существует давно. Около 20 лет назад он был автомобильным. Жители России едва ли не каждые выходные ездили за дешевыми продуктами и одеждой в Амвросиевку, которая ранее принадлежала Украине. Позже пункт закрыли для автомобилей, оставив возможность перейти границу только пешком. Это создало большие трудности. Людям приходилось делать большой крюк, пересекая на машине границу через КПП «Авило-Успенка».
В апреле 2024-го стало известно, что пункт пропуска открыли для автомобилистов. Его пропускная способность составляет около 4,5 тысячи машин в сутки.