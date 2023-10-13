По новому направлению трассы Ростов - Азов 14 октября перекроют движение

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Движение по новому направлению трассы Ростов - Азов перекроют в ближайшие сутки. Информацию об этом сообщили в региональном Минтрансе.Водители не смогут проехать по трассе с 9:30 до 16:00. Меры связаны с проведением областных и всероссийских спортивных соревнований по шоссейному велоспорту. Движение временно будет осуществляться по старому направлению трассы.Напомним, в начале октября на трех участках автодороги Ростов - Азов проходил ремонт. Из-за этого на трассе образовались многокилометровые пробки. Люди простаивали в дорожном заторе несколько часов, чтобы добраться в другой город.