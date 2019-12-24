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Перед Новым годом в Ростовской области подорожали капуста и яйца

Перед Новым годом в Ростовской области подорожали капуста и яйца
В Ростовской области в последнюю неделю года подорожали несколько продуктов потребительской корзины. Соответствующие данные опубликовал Ростовстат.

Больше всего в цене выросла белокочанная капуста. Стоимость увеличилась почти на 5% и составляет, в среднем, 20 рублей за килограмм. На втором месте оказались яйца, которые подорожали на 2%. За один десяток дончане отдадут примерно 64 рубля.

Также за последнюю неделю выросли в цене гречка и морковь. Крупа стала стоить на 1,6% больше — 52,5 рубля. Морковка подорожала на 1,4%, за килограмм нужно заплатить около 22 рублей.

Из основных продуктов подешевел сахар. Его стоимость снизилась на 1,2% - 23 рубля за кило.

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