Откажитесь от любых серьёзных шагов: что ждёт ростовчан в период ретроградной Венеры
Ростовский астролог рассказал, что с 13 мая по 25 июня ожидается специфическое время, которое принесёт как положительные, так и отрицательные моменты, - период ретроградной Венеры. Ольга Шумилина добавила, что планета будет двигаться медленнее обычного.
Венера влияет на любовные и прочие взаимоотношения между людьми. Доброта, красота, чувственность, любовь и процветание – такое влияние оказывает планета во время своего нормального движения. Ретроградный же период отмечен противоположными качествами: трениями в отношениях с противоположным полом, риском расставания, порчей новых красивых вещей, опасностью венерических болезней, а также возможными проблемами с деньгами.
В течение мая и трёх недель июня вы начнёте замечать за собой, что у вас поменялся вкус как в еде, так и в моде. Если вам ничего не нравится, не расстраивайтесь, скоро это пройдет. Астролог советует уделять особое внимание своей мелкой собственности. Небольшие суммы денег, бижутерия и золотые украшения могут потеряться в этот период.
«Заторможенность» Венеры говорит и о том, от чего лучше отказаться:
• Не делайте решительных шагов в личной жизни: не начинайте развод или брак. Не назначайте дату свадьбы, это может привести к расставанию.
• Откажитесь от пластических операций. Существует риск осложнений. Лучше не экспериментировать с новыми косметическими препаратами. Используйте то, что проверено временем.
• Старайтесь воздержаться от покупок вещей «на долгое время» - одежды, парфюма, предметов декора.
• Повремените с приобретением украшений, драгоценностей и других красивых вещей. Существует риск поломки, пропажи.
• С той же позиции не стоит вкладывать деньги в новые «привлекательные» проекты. Получение прибыли маловероятно.
• Также не стоит давать деньги в долг.
• Новые знакомства будут скоротечны и не перейдут в разряд серьёзных.
Как с пользой использовать время особенного планетарного расположения Венеры?
• Наслаждайтесь общением с друзьями, которые случайно объявились в вашей жизни после длительного забвения. Со своей стороны тоже проявите инициативу. Позвоните приятелям, с которыми у вас не хватало времени связаться.
• Навестите родственников, особенно женщин: тётушек, бабушек, сестёр.
• Наведите порядок в гардеробе. Попытайтесь продать старые вещи или предметы быта.
• Разберитесь в своих партнёрских отношениях. Влюблённость поостынет, но принятие серьёзных решений оставьте на июль.
• Научитесь принимать и любить себя. В этот период энергия планеты направлена не вовне, а внутрь. Если вы действительно любите себя, то вас полюбят и другие.
• По возможности верните долги.