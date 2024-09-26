Объявленного в розыск жителя Амурской области задержали в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону задержали объявленного в федеральный розыск 45-летнего жителя Амурской области. Инцидент произошел 20 сентября.Мужчина прибыл на ж/д вокзал донской столицы. Умные камеры сравнили его лицо с фотографиями разыскиваемых людей и нашли сходство. Дежурные полицейские получили ориентировку на мужчину и задержали его.Выяснилось, что житель Амурской области подозревается в краже. Он сбежал из-под ареста и проехал более восьми тысяч километров, чтобы скрыться от следствия.— Мужчина помещен в специальное помещение для задержанных лиц до прибытия инициатора розыска, — сообщили в УТ МВД по СКФО.По возвращении в родной регион подозреваемому грозит новая уголовная статья – за побег. Максимальное наказание за нее — до четырех лет лишения свободы.